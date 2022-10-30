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Турция ведет переговоры с Россией о нынешнем статусе зернового договора – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Турция ведет переговоры с Россией о нынешнем статусе зернового договора – СМИ
Фото: Depositphotos

Анкара в настоящий момент проводит переговоры с Россией о статусе зерновой сделки. Их ведут после того, как Москва объявила о приостановке своего участия, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного представителя властей Турции.

– В воскресенье проходят переговоры с Россией по черноморской зерновой сделке, они продолжатся в понедельник, заявил представитель турецких властей, – сообщает издание.

Источник агентства отметил, что основания для оптимизма есть, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Также по его словам суда, которые достигли Стамбула, находятся в процессе инспекции. Однако из портов Украины пока никакие новые суда, груженные зерном, в данный момент не выходят.

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