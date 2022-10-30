Ф’ючерси на пшеницю різко зростуть через блокування зернової угоди Росією

Жовтень, 30 в 19:58

Очікується, що вже у понеділок ф’ючерси на пшеницю різко зростуть через вихід Росії з угоди про зерновий коридор, що ставить під загрозу український експорт.

Про це з посиланням на аналітиків пише The Guardian.

Повідомляється, що ринки пшениці і раніше були “дуже чутливі до подій восьмимісячного вторгнення” російських агресорів в Україну. Це пов’язано з тим, що обидві країни є найбільшими у світі експортерами пшениці, а Україна також є великим постачальником кукурудзи.

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Створення коридору, який дозволив відвантажувати понад 9 млн тонн зерна та олійних культур з українських портів, допомогло стабілізувати ринки зерна та стримати світові ціни після того, як вони досягли рекордного рівня.

Це відносне затишшя, швидше за все, закінчиться, коли в понеділок розпочнеться торговий тиждень на чиказьку та паризьку пшеницю, два найактивніші ф’ючерсні контракти на пшеницю у світі.

– Оголошення Росії, безумовно, оптимістично для цін, і на початку тижня ціни, швидше за все, зростуть просто тому, що з України надходитиме менше зерна, – сказав Артур Портьє з консалтингової компанії Agritel у коментарі Reuters.