В переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС есть прогресс – Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что зафиксировал прогресс в переговорах по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
В то же время он отметил, что к этому процессу вряд ли смогут привлечь миротворцев ООН.
– Мы достигли прогресса, даже если переговоры продолжаются и окончательное решение еще не принято, – сказал Гросси.
В то же время он считает, что РФ не согласится привлечь ООН к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
– Для прямого вмешательства ООН необходим проход в Совет Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время, я считаю, это маловероятно, – пояснил он.
Гендиректор Гросси заявил, что переговоры и “пространство, которое есть у МАГАТЭ, действительно ценно”.
Ранее глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС “хрупкой и опасной” в связи с постоянными обстрелами и перебоями с внешним электроснабжением.
Источник: Nova