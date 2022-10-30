В переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС есть прогресс – Гросси

Октябрь, 30 в 14:11

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что зафиксировал прогресс в переговорах по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

В то же время он отметил, что к этому процессу вряд ли смогут привлечь миротворцев ООН.

– Мы достигли прогресса, даже если переговоры продолжаются и окончательное решение еще не принято, – сказал Гросси.

В то же время он считает, что РФ не согласится привлечь ООН к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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– Для прямого вмешательства ООН необходим проход в Совет Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время, я считаю, это маловероятно, – пояснил он.

Гендиректор Гросси заявил, что переговоры и “пространство, которое есть у МАГАТЭ, действительно ценно”.

Ранее глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС “хрупкой и опасной” в связи с постоянными обстрелами и перебоями с внешним электроснабжением.

Источник: Nova