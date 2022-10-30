У переговорах щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС є прогрес – Гроссі

Жовтень, 30 в 14:11

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що зафіксував прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Водночас, він зазначив, що до цього процесу навряд чи зможуть залучити миротворців ООН.

– Ми досягли прогресу, навіть якщо переговори продовжуються і остаточне рішення ще не ухвалено, – сказав Гроссі.

Водночас, він вважає, що РФ не погодиться залучити ООН до створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

Зараз дивляться

– Для прямого втручання ООН необхідний прохід до Ради Безпеки, де Росія має право вето: на даний час, я вважаю, це малоймовірно, – пояснив він.

Гендиректор Гроссі заявив, що переговори і “простір, який має МАГАТЕ, дійсно цінний”.

Раніше глава МАГАТЕ назвав ситуацію на ЗАЕС “крихкою та небезпечною” у зв’язку з постійними обстрілами та перебоями із зовнішнім електропостачанням.

Джерело: Nova