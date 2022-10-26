Октябрь, 26 в 19:15

Руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выступит в Совете безопасности ООН с призывом создать безопасную зону вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил генеральный директор агентства по ядерному надзору Рафаэль Гросси во время конференции Nuclear Power in the 21st Century.

В конце своей речи Гросси заявил, что должен объявить участникам конференции новость.

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— Нам нужно предотвратить большую ядерную аварию, поэтому завтра я оставлю вас на несколько часов, чтобы выступить перед Совбезом ООН на тему быстрого создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, — заявил он.

Заседание Совета безопасности ООН состоится в четверг, 27 октября.

Ранее, во время очередной атаки в ночь на 12 октября, российские войска повредили последнюю линию связи АЭС с энергосистемой Украины, в результате чего станция была обесточена.

Впоследствии специалисты восстановили резервное питание Запорожской АЭС.

Уже 14 октября гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о достижении прогресса в переговорах по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Глава НАЭК Энергоатом впоследствии говорил, что опасность атомной аварии на ЗАЭС является высокой, а ситуация с каждой неделей только ухудшается.