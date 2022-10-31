Октябрь, 31 в 13:56

Во время очередной массированной атаки войск РФ 31 октября были нанесены повреждения 18 объектам в 10 регионах Украины. Большинство из этих объектов энергетические.

Такие данные обнародовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Российские террористы в очередной раз массированно атаковали Украину. Их цель – не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура. Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические, — подчеркнул он.

Шмыгаль уточнил, что после обстрелов были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

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В то же время, он отметил, что последствия атаки РФ могли быть значительно хуже, однако благодаря героизму и профессионализму Вооруженных сил Украины большинство российских ракет сегодня удалось сбить.

Так, украинские силы ПВО ликвидировали 44 из более 50 выпущенных по территории Украины ракет.

По словам главы правительства, сейчас энергетики ликвидируют последствия атак: ремонтные бригады работают на полную мощность.

В то же время в четырех областях – Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской – продолжаются локальные аварийные отключения света.

– Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть. Будем едины и солидарны в энергосбережении! – призвал Шмыгаль.

Стоит отметить, что компания Укрэнерго уже отменила стабилизационные графики почасовых отключений света, введенные с 6:00 из-за утреннего массированного ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры.

В дальнейшем потребность в отключениях света будет определяться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме Украины.

Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Фото: Воздушное командование Восток