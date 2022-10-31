Октябрь, 31 в 13:27

Из-за утреннего массированного ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры стабилизационные графики почасовых отключений света, которые были введены с 06:00 во всех регионах, отменены.

Как объяснили в Укрэнерго, новые повреждения усложнили ситуацию в энергосистеме Украины.

Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторы распределительных сетей (облэнерго) ввели локальные ограничения для потребителей в пределах областей.

Сейчас смотрят

В дальнейшем сроки временного отключения света будут регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

В Укрэнерго также обратились к украинцам. Граждан попросили экономно потреблять электроэнергию.

Это поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.

Между тем, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, утром 31 октября оккупанты атаковали 10 регионов Украины, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

В частности, российская авиация нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. В результате попадания есть серьезные разрушения критической инфраструктуры.

Источник: Укрэнерго