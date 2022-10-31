Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

После массированного ракетного удара: в Украине отменили согласованные графики отключения света

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
После массированного ракетного удара: в Украине отменили согласованные графики отключения света
Фото: Pexels

Из-за утреннего массированного ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры стабилизационные графики почасовых отключений света, которые были введены с 06:00 во всех регионах, отменены.

Как объяснили в Укрэнерго, новые повреждения усложнили ситуацию в энергосистеме Украины.

Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторы распределительных сетей (облэнерго) ввели локальные ограничения для потребителей в пределах областей.

Сейчас смотрят

В дальнейшем сроки временного отключения света будут регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

В Укрэнерго также обратились к украинцам. Граждан попросили экономно потреблять электроэнергию.

Это поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.

Между тем, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, утром 31 октября оккупанты атаковали 10 регионов Украины, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

В частности, российская авиация нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. В результате попадания есть серьезные разрушения критической инфраструктуры.

Источник: Укрэнерго

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка