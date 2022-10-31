Жовтень, 31 в 13:56

Під час чергової масованої атаки військ РФ 31 жовтня було завдано ушкоджень 18 об’єктам у 10 регіонах України. Більшість із цих об’єктів енергетичні.

Такі дані оприлюднив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль — не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні, – наголосив він.

Шмигаль уточнив, що після обстрілів були знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях.

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Водночас він зазначив, що наслідки атаки РФ могли бути значно гірші, проте завдяки героїзму та професіоналізму Збройних сил України більшість російських ракет сьогодні вдалося збити.

Так, українські сили ППО ліквідували 44 із понад 50 випущених по території України ракет.

За словами очільника уряду, зараз енергетики ліквідовують наслідки атак: ремонтні бригади працюють на повну потужність.

Водночас у чотирьох областях – Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській – тривають локальні аварійні відключення світла.

– Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні! – закликав Шмигаль.

Варто зазначити, що компанія Укренерго вже скасувала стабілізаційні графіки погодинних відключень світла, які були запроваджені з 6:00 через ранковий масований ракетний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Надалі потреба у відключеннях світла визначатиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі України.

Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Фото: Повітряне командування Схід