Цивільне судно із зерном не могло бути причетним до атаки на Чорноморський флот РФ – ООН

Жовтень, 31 в 21:24

У понеділок, 31 жовтня, ООН спростувала заяву Росії про нібито причетність цивільного судна з українським зерном до атаки на Чорноморський флот РФ.

Про це повідомляє AFP.

Так, голова гуманітарної агенції ООН Мартін Гріффітс заявив Раді Безпеки в Нью-Йорку, що таких кораблів навіть не було в безпечній зоні морського коридору в Чорному морі, коли Росія заявила про напад.

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– Жодне судно не повідомило про інцидент у вихідні. Коридор – це просто лінії на карті: коли ініціативних судів немає у цьому районі, коридор не має особливого статусу. Він не забезпечує ні прикриття, ні захисту для наступальних чи оборонних бойових дій, – зазначив Гріффітс.

Нагадаємо, Москва заявила, що припиняє свою участь у чорноморській зерновій ініціативі за посередництва ООН. Як причину вона вказала, що її Чорноморський флот у тимчасово окупованому Криму зазнав атаки безпілотника. Кремль намагається звинуватити в атаці Україну, проте не може надати доказів своїх слів.

Міноборони Росії заявило, що один із безпілотників міг бути запущений “з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих Києвом або його західними господарями для експорту сільськогосподарської продукції з морських портів України”.