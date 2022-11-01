К лету 2023 года Украина вернет оккупированные территории и Крым — Ходжес

Октябрь, 31 в 23:50

Бывший командующий армией США Бен Ходжес заявил, что Украина освободит всю свою территорию, включая Крым, к лету 2023 года.

— Украина восстановит суверенитет над всей своей территорией, которая, конечно, включает Крым. Я ожидаю, что это произойдет к лету будущего года. Но еще до этого к концу нынешнего года они (ВСУ, — Ред.) отбросят российскую армию к линии, на которой те находились в феврале. А потом начнут рассматривать следующие шаги, которые нужно предпринять Украине, чтобы подготовится к освобождению Крыма, — говорит он.

Также Ходжес уверен, что зимой воюющие стороны будут действовать в одинаковых погодных условиях, но украинская армия будет лучше готова к этому.

— Потому что (украинская армия, — Ред.) действует внутри своей страны и имеет дружественную им территорию в качестве тыла. А также потому что 50 стран в едином порыве стремятся обеспечить Украину боевыми возможностями, которые ей нужны. Это включает зимнюю униформу и оборудование. В то время, как российская система снабжения истощена, а сейчас они посылают в войска людей, которые не готовы, не обучены и не дисциплинированы. Что добавит еще больше трудностей этой системе, — уверен экс-генерал.

Кроме того, он заявил о необходимости поставок западных танков для армии Украины. По его мнению это позволит ВСУ добиться успеха на своей территории, а риск роста напряженности связи с поставками преувеличен.