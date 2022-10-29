Когда ВСУ освободят Херсон от российских оккупантов — прогноз Буданова
Операция по освобождению Херсона от российских оккупантов, скорее всего, продлится до конца ноября.
Такой прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Он объяснил, что ВСУ пытаются окружить Херсон и изолировать российские войска.
По его словам, россияне хотят помешать движению украинских сил вперед, бои идут ежедневно.
Также Кирилл Буданов добавил, что во временно оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные.
В частности, это воздушно-десантные войска, силы специального назначения и морская пехота. Они являются наиболее боеспособными подразделениями российской армии. Их также усиливают мобилизованными россиянами.
По предварительным оценкам, группировка оккупационных войск на южном направлении насчитывает около 40 тыс. человек.
К слову, ранее Кирилл Буданов уже говорил, что во временно оккупированный Херсон Россия завозит недавно мобилизованных россиян, которых, скорее всего, будут использовать как пушечное мясо.
Он объяснял, что сейчас из города и близлежащих районов оккупанты пытаются вывезти остатки своей так называемой администрации и готовятся к уличным боям.
Источник: The War Zone