Октябрь, 29 в 13:38

Операция по освобождению Херсона от российских оккупантов, скорее всего, продлится до конца ноября.

Такой прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Он объяснил, что ВСУ пытаются окружить Херсон и изолировать российские войска.

По его словам, россияне хотят помешать движению украинских сил вперед, бои идут ежедневно.

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Также Кирилл Буданов добавил, что во временно оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные.

В частности, это воздушно-десантные войска, силы специального назначения и морская пехота. Они являются наиболее боеспособными подразделениями российской армии. Их также усиливают мобилизованными россиянами.

По предварительным оценкам, группировка оккупационных войск на южном направлении насчитывает около 40 тыс. человек.

К слову, ранее Кирилл Буданов уже говорил, что во временно оккупированный Херсон Россия завозит недавно мобилизованных россиян, которых, скорее всего, будут использовать как пушечное мясо.

Он объяснял, что сейчас из города и близлежащих районов оккупанты пытаются вывезти остатки своей так называемой администрации и готовятся к уличным боям.

Источник: The War Zone