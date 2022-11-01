До літа 2023 року Україна поверне окуповані території та Крим – Годжес

Жовтень, 31 в 23:50

Колишній командувач армії США Бен Годжес заявив, що Україна звільнить усі свої території, включаючи Крим, до літа 2023 року.

– Україна відновить суверенітет над усією своєю територією, яка, звісно, ​​включає Крим. Я очікую, що це станеться до літа наступного року. Але ще перед цим до кінця цього року вони (ЗСУ, – Ред.) відкинуть російську армію до лінії, на якій ті перебували в лютому. А потім почнуть розглядати такі кроки, які потрібно зробити Україні, щоб підготуватися до звільнення Криму, – каже він.

Також Годжес упевнений, що взимку воюючі сторони діятимуть за однакових погодних умов, але українська армія буде краще готова до цього.

– Тому що (українська армія, – Ред.) діє всередині своєї країни і має дружню їм територію як тил. А також тому, що 50 країн у єдиному пориві прагнуть забезпечити Україну бойовими можливостями, які їй потрібні. Це включає зимову уніформу та обладнання. У той час, як російська система постачання виснажена, а зараз вони посилають до військ людей, які не готові, не навчені і не дисципліновані. Це лише додасть більших труднощів цій системі, – впевнений ексгенерал.

Крім того, він заявив про необхідність постачання західних танків для армії України. На його думку, це дозволить ЗСУ досягти успіху на своїй території, а ризик зростання напруженості у зв’язку з поставками перебільшений.