Насирова отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 523 млн грн

Октябрь, 31 в 22:03

Бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении взятки, отправили под стражу до 17 декабря с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Если за Насирова будет внесен залог в размере 523,2 млн грн, его выпустят из СИЗО под обязательства:

Сейчас смотрят

носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову;

не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорта.

Напомним, что 17 октября детективы НАБУ и прокуроры САП объявили о подозрении в получении 722 млн грн неправомерной выгоды бывшему председателю Государственной фискальной службы и его советнику.

Фото: Роман Насиров