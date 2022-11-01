Насирова отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 523 млн грн
Бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении взятки, отправили под стражу до 17 декабря с альтернативой внесения залога.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Если за Насирова будет внесен залог в размере 523,2 млн грн, его выпустят из СИЗО под обязательства:
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- носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову;
- не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы;
- воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорта.
Напомним, что 17 октября детективы НАБУ и прокуроры САП объявили о подозрении в получении 722 млн грн неправомерной выгоды бывшему председателю Государственной фискальной службы и его советнику.
Фото: Роман Насиров