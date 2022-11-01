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Факты / Україна

Насирова отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в 523 млн грн

Валентина Чорна, редактор ленты
Роман Насіров

Бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении взятки, отправили под стражу до 17 декабря с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Если за Насирова будет внесен залог в размере 523,2 млн грн, его выпустят из СИЗО под обязательства:

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  • носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову;
  • не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы;
  • воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорта.

Напомним, что 17 октября детективы НАБУ и прокуроры САП объявили о подозрении в получении 722 млн грн неправомерной выгоды бывшему председателю Государственной фискальной службы и его советнику.

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Фото: Роман Насиров

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