Октябрь, 19 в 13:12

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что его действительно пытались подкупить за €22 млн.

Глава областного центра сразу подчеркнул, что не может вдаваться в подробности из-за подписки о конфиденциальности, поэтому решил рассказать только о своих мотивах.

Борис Филатов отметил, что не участвовал и не участвует ни в каких оперативных “комбинациях” правоохранительных органов.

Сейчас смотрят

– Просто когда мне предложили взятку, то я сначала вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как того требует от чиновников закон О предотвращении коррупции, – рассказал о своей реакции на рекордную взятку мэр Днепра.

Поступил он так, потому что убежден, что “нечестно и плохо воровать в стране, которая захлебывается от крови”.

Кроме того, добавляет Борис Филатов, “если мы хотим, чтобы нашим детям и внукам досталось успешное и справедливое государство, которым хочется гордиться, то каждый из нас должен приложить к этому личные усилия. В частности, борясь с коррупцией”.

– После этой истории, надеюсь, что всякие мошенники наконец перестанут лезть ко мне с неприличными предложениями, а некоторые мои подчиненные все-таки поймут, что если кто-то проворуется, то я никого не буду прикрывать, – заверил городской глава Днепра.

Кроме того, утверждает Борис Филатов, “теперь любая политическая и медийная падаль не сможет танцевать на его честном имени, рассказывая, что он ворует на киосках, кладбищах и покраске подъездов”.

– И да. Последнее. Я много грешил в этой жизни. Но когда на Страшном суде меня спросят, что я сделал правильного и одновременно веселого, то с улыбкой отвечу: Мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки стоимостью 22 млн “убитых енотов”. Хотя и очень хотелось оставить ее себе, – пошутил мэр Днепра.

Напомним, что 18 октября стало известно, что НАБУ и САП задержали бывшего депутата Верховной Рады при попытке подкупить мэра Днепра Бориса Филатова за €22 млн.

За эту сумму, которая является одной из рекордных, которую фиксировали правоохранители в Украине, экс-нардеп предложил Филатову подписать договор о строительстве метрополитена в Днепре вне конкурса.

Источник: Борис Филатов

Фото: Борис Филатов