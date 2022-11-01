Насірова відправили у СІЗО з можливістю внесення застави у 523 млн грн
Колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова, який підозрюється в отриманні хабаря, відправили під варту до 17 грудня з альтернативою внесення застави.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Якщо за Насірова буде внесено заставу у розмірі 523,2 млн грн, його випустять з СІЗО під зобов’язання:
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- носити електронний браслет, прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;
- не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорти.
Нагадаємо, що 17 жовтня детективи НАБУ та прокурори САП оголосили про підозру в одержанні 722 млн грн неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби та його раднику.
Фото: Роман Насіров