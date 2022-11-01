Насірова відправили у СІЗО з можливістю внесення застави у 523 млн грн

Жовтень, 31 в 22:03

Колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова, який підозрюється в отриманні хабаря, відправили під варту до 17 грудня з альтернативою внесення застави.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Якщо за Насірова буде внесено заставу у розмірі 523,2 млн грн, його випустять з СІЗО під зобов’язання:

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носити електронний браслет, прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;

не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорти.

Нагадаємо, що 17 жовтня детективи НАБУ та прокурори САП оголосили про підозру в одержанні 722 млн грн неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби та його раднику.

Фото: Роман Насіров