РФ сьогодні випустила по Україні понад 50 ракет, ППО збила 44
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Вранці 31 жовтня російські війська випустили по об’єктах критичної інфраструктури України більш як 50 крилатих ракет з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).
Силами та засобами української ППО знищено 44 крилаті ракети.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог здійснив кілька хвиль ракетних атак із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160.
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Йдеться про ракети Х-101 та Х-555.
– 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних сил: у зонах відповідальності повітряного командування Центр – 18, повітряного командування Південь – 12, повітряного командування Схід – 9, повітряного командування Захід – 5! – уточнили військові.