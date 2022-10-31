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Факти / Україна

РФ сьогодні випустила по Україні понад 50 ракет, ППО збила 44

Валентина Летяк, редакторка стрічки
РФ сьогодні випустила по Україні понад 50 ракет, ППО збила 44
Фото: Depositphotos

Вранці 31 жовтня російські війська випустили по об’єктах критичної інфраструктури України більш як 50 крилатих ракет з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

Силами та засобами української ППО знищено 44 крилаті ракети.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог здійснив кілька хвиль ракетних атак із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160.

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Йдеться про ракети Х-101 та Х-555.

– 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних сил: у зонах відповідальності повітряного командування Центр – 18, повітряного командування Південь – 12, повітряного командування Схід – 9, повітряного командування Захід – 5! – уточнили військові.

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