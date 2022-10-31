Октябрь, 31 в 11:42

В результате утренних обстрелов из-за аварийной ситуации в Киеве 80% потребителей остаются без водоснабжения.

Об этом сообщили в Киевводоканале, отметив, что специалисты уже работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций.

Со своей стороны, мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам с просьбой на всякий случай запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж.

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Мэр столицы сообщил, что через три-четыре часа водоснабжение вернут потребителям левого берега Киева и частично — правого.

Также он добавил, что энергоснабжение уже частично возобновлено в Деснянском районе города.

Напомним, утром 31 октября в Киеве прогремели взрывы. Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена.

В Киевской городской военной администрации добавили, что благодаря эффективной работе сил ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано.

Но утренние удары по Киевщине повлияли на водо- и энергоснабжение столицы.