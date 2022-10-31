Жовтень, 31 в 11:42

Внаслідок ранкових обстрілів через аварійну ситуацію у Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання.

Про це повідомили у Київводоканалі, зазначивши, що фахівці вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій.

Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян з проханням про всяк випадок запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу.

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Мер столиці повідомив, що за три-чотири години водопостачання повернуть споживачам лівого берега Києва та частково – правого.

Також він додав, що енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі міста.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня у Києві пролунали вибухи. Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що завдяки ефективній роботі сил ППО влучань по Києву не зафіксовано.

Але ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці.