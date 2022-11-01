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Факты / Україна

В Киеве полностью восстановили электроснабжение, в Киевской области – на 85% – ДТЭК

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Киеве полностью восстановили электроснабжение, в Киевской области – на 85% – ДТЭК
Фото: Pexels

Всех обесточенных потребителей в Киеве перевели на временную схему питания, в то время как для потребителей Киевской области на 85% восстановили энергоснабжение.

Об этом сообщает ДТЭК.

– В течение 5 часов специалисты перевели на резервную схему питания 85% обесточенных потребителей. Резервная схема будет действовать, пока продолжаются возобновляемые работы на разрушенных объектах, – говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

Жителей области и столицы призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии в связи с увеличением нагрузки на электросети. 

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Так, энергоемкие приборы стоит включать поочередно и максимально снизить потребление в пиковые часы – с 17 до 23 часов.

В ДТЭК добавили, что по указанию системного оператора Укрэнерго в Киеве сейчас применили экстренные ограничения электроснабжения, а потому часть потребителей на данный момент временно без электроснабжения в соответствии с потребностями энергосистемы. 

Для них электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме. 

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