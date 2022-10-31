Октябрь, 31 в 16:46

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что Украина уже использовала запас оборудования, который был на складах для восстановления энергетики.

– Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух “волн атак”, которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов, – сообщил Сахарук в эфире ICTV.

Он отметил, что закупка нового оборудования – сложный процесс: это не только очень дорого, но и занимает большое количество времени.

Сейчас смотрят

– Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков. Нужно много денег и, к сожалению, время, – пояснил исполнительный директор ДТЭК.

Он предупредил, что с каждым разом восстановление электроснабжения будет занимать все больше и больше времени.

Кроме того Сахарук рассказал, что согласно подготовленным графикам, плановые отключения должны продолжаться 4-6 часов, если на это не будут накладываться аварийные отключения, как это произошло сегодня утром.