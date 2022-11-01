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Факти / Україна

У Києві повністю відновили електропостачання, у Київській області – на 85% – ДТЕК

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Києві повністю відновили електропостачання, у Київській області – на 85% – ДТЕК
Фото: Pexels

Усіх знеструмлених споживачів у Києві перевели на тимчасову схему споживання, тоді як для споживачів Київської області на 85% відновили енергопостачання.

Про це повідомляє ДТЕК.

– Упродовж 5 годин фахівці перевели на резервну схему живлення 85% знеструмлених споживачів. Резервна схема діятиме, поки тривають поновлювальні роботи на зруйнованих об’єктах, – йдеться у повідомленні прес-служби ДТЕК.

Жителів області та столиці закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії через збільшення навантаження на електромережі.

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Так, енергоємні прилади варто включати по черзі і максимально знизити споживання в пікові години – з 17 до 23 години.

У ДТЕК додали, що за вказівкою системного оператора Укренерго у Києві зараз застосували екстрені обмеження електропостачання, а тому частина споживачів на даний момент тимчасово без електропостачання відповідно до потреб енергосистеми.

Їхнє електропостачання буде відновлене після стабілізації ситуації у енергосистемі.

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