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Факты / Україна

1 ноября в 7 областях и Киеве будут ограничивать электроснабжение – Укрэнерго

Татьяна Забожко, редактор ленты
1 ноября в 7 областях и Киеве будут ограничивать электроснабжение – Укрэнерго
Фото: Pexels

С 06:00 1 ноября диспетчерский центр Укрэнерго предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения всем категориям потребителей Центра и Севера страны.

Ограничения будут применены в:

  • Киеве,
  • Киевской области,
  • Черниговской области,
  • Черкасской области,
  • Житомирской области,
  • Сумской области,
  • Харьковской области,
  • Полтавской области.

– Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, – сообщают в Укрэнерго.

Ограничения электроснабжения помогут энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, сбалансировать систему и снабжать энергопитанием потребителей, поясняют в Национальной энергетической компании.

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Источник: НЭК Укренерго

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