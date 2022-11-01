1 ноября в 7 областях и Киеве будут ограничивать электроснабжение – Укрэнерго
С 06:00 1 ноября диспетчерский центр Укрэнерго предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения всем категориям потребителей Центра и Севера страны.
Ограничения будут применены в:
- Киеве,
- Киевской области,
- Черниговской области,
- Черкасской области,
- Житомирской области,
- Сумской области,
- Харьковской области,
- Полтавской области.
– Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, – сообщают в Укрэнерго.
Ограничения электроснабжения помогут энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, сбалансировать систему и снабжать энергопитанием потребителей, поясняют в Национальной энергетической компании.
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Источник: НЭК Укренерго