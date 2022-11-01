Ноябрь, 01 в 10:12

С 06:00 1 ноября диспетчерский центр Укрэнерго предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения всем категориям потребителей Центра и Севера страны.

Ограничения будут применены в:

Киеве,

Киевской области,

Черниговской области,

Черкасской области,

Житомирской области,

Сумской области,

Харьковской области,

Полтавской области.

– Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян, – сообщают в Укрэнерго.

Ограничения электроснабжения помогут энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, сбалансировать систему и снабжать энергопитанием потребителей, поясняют в Национальной энергетической компании.

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Источник: НЭК Укренерго