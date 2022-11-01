1 листопада в 7 областях та Києві обмежуватимуть електропостачання – Укренерго

Листопад, 01 в 10:12

Із 06:00 1 листопада диспетчерський центр Укренерго надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів Центру та Півночі країни.

Обмеження будуть застосовані в:

Києві,

Київській області,

Чернігівській області,

Черкаській області,

Житомирській області,

Сумській області,

Харківській області,

Полтавській області.

– Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян, – повідомляють в Укренерго.

Обмеження електропостачання допоможуть енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів, пояснюють у Національній енергетичній компанії.

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Джерело: НЕК Укренерго