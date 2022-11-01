Ноябрь, 01 в 11:32

Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки, готовившего серию диверсий на железной дороге на юге Украины.

Мужчину задержала контрразведка СБУ в рамках многоэтапной операции. У него, среди прочего, изъяли более трех килограммов тротила, противотанковую мину и взрыватели.

Готовил взрывы на железной дороге: СБУ задержала российского диверсанта / 3 фотографии

Украинская спецслужба установила, что диверсант собирал разведывательные данные о перевозке военной техники, оружия, боеприпасов и топлива на определенных участках Одесской железной дороги.

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Для этого диверсант поставил вблизи железнодорожных путей под Одессой две дистанционные фотоловушки. Они помогали ему собирать информацию о перемещении войск и техники.

Полученные данные диверсант планировал передать ГРУ РФ с целью подготовки взрывов логистических путей Сил обороны на юге страны.

В целях конспирации агент россиян менял внешний вид и каналы связи с кураторами из РФ. Также у него были оформленные на подставных людей документы, в том числе украинский паспорт.

Напомним, СБУ задержала российского диверсанта, готовившего взрывы на логистических составах украинских войск.