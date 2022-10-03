Октябрь, 03 в 14:51

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, скрыто собиравшего данные об украинских военных.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленником оказался местный житель, который имеет активную прокремлевскую позицию и неоднократно озвучивал ее в соцсетях и среди окружающих.

Спецслужбы РФ завербовали его после начала полномасштабной войны.

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Российский агент получил задачу разведывать места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины в Одессе.

– Он отрабатывал вражескую задачу по сбору учредительных данных на украинских защитников и фотофиксации их внешности. Материалы оккупанты планировали использовать для проведения диверсий и информационно-психологических операций против защитников города, — подчеркнули в СБУ.

Кроме того, спецслужбы РФ хотели получить координаты мест базирования украинских военнослужащих, их вооружения и военной техники для осуществления ракетных ударов.

Злоумышленник связывался с кураторами через разные мессенджеры, в том числе анонимный Telegram-канал.

У российского агента произвели обыск. Был обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки со спецслужбами РФ. Кроме того, обнаружена атрибутика, свидетельствующая о поддержке злоумышленником идей “русского мира”: в частности, “колорадская” (георгиевская) лента и флаги с гербом РФ.

В Одессе задержан агент РФ, собиравший данные для диверсий против ВСУ / 6 фотографий

Агенту РФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Суд взял злоумышленника под стражу. Ему грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Недавно СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который в январе приехал в Хмельницкую область якобы в гости к родственникам, а на самом деле должен был создать агентурную сеть для организации диверсий в западных регионах.