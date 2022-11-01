Листопад, 01 в 11:32

Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який готував серію диверсій на залізниці на півдні України.

Чоловіка затримала контррозвідка СБУ у межах багатоетапної операції. У нього, з поміж іншого, вилучили понад три кілограми тротилу, протитанкову міну і підривачі.

Готував вибухи на Одеській залізниці: СБУ затримала російського диверсанта / 3 фотографии

Українська спецслужба встановила, що диверсант збирав розвідувальні дані про перевезення військової техніки, зброї, боєприпасів та палива на певних ділянках Одеської залізниці.

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Для цього він поставив поблизу залізничних колій під Одесою дві дистанційні фотопастки. Вони допомагали йому збирати інформацію про переміщення військ та техніки.

Отримані дані затриманий планував передати ГРУ РФ з метою підготовки вибухів на логістичних шляхах Сил оборони на півдні країни.

Задля конспірації агент росіян міняв зовнішній вигляд та канали зв’язку із кураторами з РФ. Також чоловік мав оформлені на підставних людей документи, зокрема український паспорт.

Нагадаємо, СБУ затримала російського диверсанта, який готував вибухи на логістичних складах українських військ.