Ноябрь, 01 в 19:49

Российские оккупанты запугивают жителей Херсонщины, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 1 ноября.

— Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области. Враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. В то же время местное население лишено средств коммуникации, — говорится в сообщении.

Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск.

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В Генштабе также сообщили, что в течение суток украинские защитники нанесли 22 удара по позициям оккупантов.

– Под поражение попали 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях подразделения ПВО сбили два БпЛА типа Орлан-10 и шесть ударных дронов Shahed-136, — говорится в сообщении.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.