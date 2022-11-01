Листопад, 01 в 19:49

Російські окупанти залякують жителів Херсонщини, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 1 листопада. – Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас місцеве населення позбавлене засобів комунікації, – йдеться у повідомленні.

Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ.

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Втрати у війні росіяни намагаються компенсувати мобілізованими військовослужбовцями. З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану “роботу” співробітники ФСБ Російської Федерації.

У Генштабі також повідомили, що протягом доби українські захисники завдали 22 ударів по позиціях окупантів.

– Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також три позиції зенітних ракетних комплексів противника. На різних напрямках підрозділи ППО збили два БпЛА типу Орлан-10 та шість ударних дронів Shahed-136, – йдеться у повідомленні.