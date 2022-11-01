Ноябрь, 01 в 17:07

Россия может разместить баллистические ракеты, которые планирует получить от Ирана, возле северной границы Украины.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Большая вероятность, что они будут доставлены к северу от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине, — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что один вид ракет, которые может получить РФ, имеет дальность поражения 300 км, а второй – 700 км.

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Юрий Игнат уточнил, что Вооруженные силы будут применять все средства защиты от иранских ракет. Однако эти ракеты баллистические, а Украина в данный момент не имеет противоракетного вооружения для их ликвидации.

– Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем сегодня эффективной защиты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас сегодня есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной, – объяснил Игнат.

По его словам, российские оккупанты хотят получить от Ирана баллистические ракеты, чтобы пополнить запасы. Поскольку у агрессора иссякают запасы таких ракет, как Искандер-М: захватчики уже начали использовать свой неприкосновенный запас.

В конце октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ может применить иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

Буданов объяснил, что это серьезная угроза для Украины, поскольку иранские ракеты, в отличие от российских, более быстрые и точные.

В разведке не исключают, что Россия может использовать иранские ракеты для ударов по украинской инфраструктуре, в частности, энергетической.

Источник: Media Center Ukraine