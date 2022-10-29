Октябрь, 29 в 18:31

Уже в ноябре страна-агрессор Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности. Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

Об этом заявил в интервью изданию The War Zone руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

– Я считаю, что, вероятно, в следующем месяце мы увидим, что они будут использованы здесь (в Украине, – Ред.), – отметил Буданов.

По его словам, это серьезная угроза для Украины, поскольку иранские ракеты, в отличие от российских, более точные.

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– Это серьезная угроза, потому что иранские ракеты, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность, очень высокую скорость. И эти характеристики проверены в боях, – объяснил глава разведки.

Буданов добавил, что в этой ситуации Украина может рассчитывать только на блестящую работу своих сил противовоздушной обороны и помощь международных союзников, которые пообещали предоставить больше систем ПВО для защиты от ракетного террора РФ.

Стоит отметить, что Zolfaghar – это мобильная иранская одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, способная поражать цели на расстоянии 300 – 700 км.

Fateh-110 – иранская мобильная одноступенчатая ракета класса земля-земля. Четвертое поколение этих ракет имеет дальность до 400 км и улучшенные системы наводки.

Как известно, в последние недели Россия регулярно применяет иранские дроны-камикадзе для ударов по Украине, в частности по энергетическим объектам. Речь идет о дронах Shahed-136 и Mohajer-6. Украинские системы ПВО сбивают около 79% этих беспилотников.

По данным украинской разведки, Иран также может передать РФ дроны нового типа Arash-2 и баллистические ракеты.

Следователи Службы безопасности Украины уже устанавливают имена всех причастных к поставкам РФ как иранских дронов, так и баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

Источник: The War Zone