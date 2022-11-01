Листопад, 01 в 17:07

Росія може розмістити балістичні ракети, які планує отримати від Ірану, біля північного кордону України.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Велика ймовірність, що вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони можуть запускатися так, щоб загрожувати всій Україні, – наголосив Ігнат.

Він додав, що один вид ракет, які може отримати РФ, має дальність ураження 300 км, а інший – 700 км.

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Юрій Ігнат уточнив, що Збройні сили вживатимуть усіх засобів захисту від іранських ракет. Проте ці ракети балістичні, а Україна наразі не має протиракетного озброєння для їх ліквідації.

– Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо сьогодні ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, що в нас сьогодні є на озброєнні. У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної, – пояснив Ігнат.

За його словами, російські окупанти хочуть отримати від Ірану балістичні ракети, щоб поповнити запаси. Оскільки в агресора вичерпуються запаси таких ракет, як Іскандер-М: загарбники вже почали використовувати свій недоторканний запас.

Наприкінці жовтня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ може застосувати іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.

Буданов пояснив, що це серйозна загроза для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш швидкими та точними.

В розвідці не виключають, що Росія може використовувати іранські ракети для ударів по українській інфраструктурі, зокрема енергетичній.

Джерело: Media Center Ukraine