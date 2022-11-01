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Факти / Україна

Росія серйозно пошкодила близько 40% енергетичної інфраструктури України – Зеленський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Росія серйозно пошкодила близько 40% енергетичної інфраструктури України – Зеленський
Фото: УНІАН

Росія серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Глава держави поінформував єврокомісара про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії, а також про заходи, яких вживає Україна для стабілізації роботи енергомережі.

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– Співрозмовники обговорили подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки України. Зеленський докладно розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури й закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав-членів ЄС, – йдеться на сайті Офісу президента.

Володимир Зеленський

Фото: Офіс президента

Окрему увагу сторони приділили подальшому посиленню енергетичних санкцій проти РФ.

Президент України закликав запровадити цінові обмеження на російський газ, а також обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у межах наступного санкційного пакету, який необхідно затвердити якнайшвидше.

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Джерело: Офіс президента
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