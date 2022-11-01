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В Киеве экстренно отключают от света четыре жилых массива: в чем причина

Юлия Соколова, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

Во вторник вечером, 1 ноября, в Киеве экстренно отключат от электроснабжения четыре жилых массива: Оболонь, Виноградарь, Куреневку и Минский массив.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК Киевские электросети.

Это связано с ремонтом линии электропередач в Киевской области.

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– В связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии, мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта, — подчеркнули в ДТЭК.

Как уточнили в компании, ремонт необходим для повышения надежности электроснабжения жителей Киева и области.

Ориентировочное время отключения света для указанных жилых массивов и выполнения работ – до конца дня.

В ДТЭК отметили, что это экстренное отключение, а потому оно происходит вне графика.

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