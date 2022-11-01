Ноябрь, 01 в 12:24

Часто в новостях мы слышим, как ведущие говорят о разных объектах инфраструктуры.

В частности, акцентируют внимание на критической, по которой постоянно бьют оккупанты.

Что такое критическая инфраструктура и чем она отличается от гражданской – читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Инфраструктурой называют совокупность сооружений, разных зданий, систем и служб.

Они необходимы для функционирование отраслей материального производства.

Существует производственная (касающаяся дорог, каналов, портов, складов, систем связи и т. д.) и социальная инфраструктура (та, которая касается школ, больниц, библиотек, театров, стадионов и т. д.).

Также термин инфраструктура используют тогда, когда хотят обозначить комплекс хозяйственных отраслей (по типу транспорта, связи, образования и т.д.).

Существует инфраструктура горных предприятий. В нее входят транспортные сети, системы энерго- и водоснабжения и склады.

Также выделяют инфраструктуру рынка. В нее входят различные компании, обеспечивающие взаимодействие между объектами рыночных отношений.

Городской инфраструктурой называют определенную совокупность сооружений, зданий и служб, необходимых для того, чтобы функционировал город.

Ее делят на несколько систем: коммунальную, транспортную, социальную и рекреационную.

К коммунальной относятся объекты водоотведения и водоснабжения, теплоснабжения, энергетического потребления, газоснабжения, связи, гидротехнические сооружения.

В транспортную входят: улично-дорожная сеть, мосты, тоннели, развязки, автопарковки, общественный транспорт и т. д.

Социальная инфраструктура охватывает разнообразные объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания и т.д. В рекреационную инфраструктуру входят леса (городского типа), разнообразные парки, скверы и площадки.

Также выделяют административную инфраструктуру. Это об управлении городом, государственных и муниципальных услугах.

Что такое критическая инфраструктура по которой бьют оккупанты

К критической инфраструктуре относятся инфраструктурные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения. Они оказывают влияние на жизненно важные элементы.

В нее входят энергетическое, электрическое, тепловое, газовое и водоснабжение, а также канализация.

Также сюда входит и транспортная инфраструктура, поскольку это обеспечение продовольствием, лекарствами и перевозка людей.

Военная инфраструктура обеспечивает военные действия (логистические центры, склады, базы снабжения, учебные центры и пункты постоянной дислокации войск).

К гражданской инфраструктуре относят дома, школы, больницы, садики, дома детского творчества, автогаражные кооперативы и т. д.