Листопад, 01 в 12:24

Часто в новинах ми можемо почути, як ведучі говорять про різні об’єкти інфраструктури.

Зокрема, акцентують увагу на критичній, по якій постійно б’ють окупанти.

Що таке критична інфраструктура і чим вона відрізняється від цивільної — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Інфраструктурою називають сукупність споруд, різноманітних будівель, систем і служб. Вони необхідні для функціонування галузей матеріального виробництва.

Існує виробнича (стосується доріг, каналів, портів, складів, систем зв’язку тощо) і соціальна інфраструктури (та, яка стосується шкіл, лікарень, бібліотек, театрів, стадіонів і т. ін.).

Також термін інфраструктура вживають тоді, коли хочуть позначити комплекс якоїсь господарчої сфери (як-от транспорт, зв’язок, освіта тощо).

Існує інфраструктура гірничих підприємств. До неї входять транспортні мережі, системи енерго- і водопостачання та різноманітні склади.

Також виділяють інфраструктуру ринку. До неї входять компанії всіх видів власності, які забезпечують взаємодію між об’єктами ринкових відносин.

Міською інфраструктурою називають певну сукупність споруд, будівель і служб, які необхідні для функціонування міста.

Її поділяють на кілька систем: комунальну, транспортну, соціальну та рекреаційну.

До комунальної належать об’єкти водовідведення та водопостачання, теплопостачання, енергетичне споживання, газопостачання, зв’язок, гідротехнічні споруди.

До транспортної входять: вулично-дорожня мережа, мости, тунелі, розв’язки, автопарковки, громадський транспорт тощо.

Соціальна інфраструктура охоплює різноманітні об’єкти охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, торгівлі, громадського харчування, тощо.

До рекреаційної інфраструктури належать ліси (міського типу), різноманітні парки, сквери та майданчики.

Також виділяють адміністративну інфраструктуру. Це про управління містом, державні та муніципальні послуги.

Що таке критична інфраструктура по якій гатять окупанти

До критичної інфраструктури належать ті інфраструктурні об’єкти, які забезпечують життєдіяльність населення. Вони впливають на життєво важливі елементи.

До неї входять енергетичне, електричне, теплове, газове та водопостачання, а також каналізація.

Також сюди входить і транспортна інфраструктура, адже це – забезпечення продовольством, ліками та перевезення людей.

Військова інфраструктура забезпечує військові дії (логістичні центри, склади, бази постачання, навчальні центри та пункти постійної дислокації військ).

До цивільної інфраструктури належать будинки, школи, лікарні, садочки, будинки дитячої творчості, автогаражні кооперативи тощо.