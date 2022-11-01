Ноябрь, 01 в 6:59

В два ночи 1 ноября в Днепре прогремели взрывы.

Очевидцы отмечают, что перед взрывами слышали в небе характерный звук, присущий иранским дронам-камикадзе, которые РФ использует для обстрелов Украины.

После взрывов в областном центре произошло возгорание.

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Официальных комментариев по поводу ночных обстрелов пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 251-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрей Небитов