Сначала были слышны звуки дронов: в Днепре ночью прогремели взрывы
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В два ночи 1 ноября в Днепре прогремели взрывы.
Очевидцы отмечают, что перед взрывами слышали в небе характерный звук, присущий иранским дронам-камикадзе, которые РФ использует для обстрелов Украины.
После взрывов в областном центре произошло возгорание.
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Официальных комментариев по поводу ночных обстрелов пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 251-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Андрей Небитов