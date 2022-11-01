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Факти / Україна

Спершу було чутно звуки дронів: у Дніпрі вночі прогриміли вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Обстріл Київської області дронами-камікадзе 27 жовтня 2022

О другій ночі 1 листопада в Дніпрі прогриміли вибухи.

Очевидці зазначають, що перед вибухами чули в небі характерний звук, притаманний іранським дронам-камікадзе, які РФ використовує для обстрілу України.

Після вибухів в обласному центрі сталося займання.

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Офіційних коментарів із приводу нічного обстрілу поки що не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Андрій Нєбитов

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