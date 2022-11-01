Ситуація надто хитка – МАГАТЕ про вибухи біля ЗАЕС

Листопад, 01 в 14:23

Вибух міни, що пошкодив лінію електропостачання одного з реакторів Запорізької атомної електростанції, демонструє, наскільки хиткою є ситуацію з ядерною безпекою на об’єкті.

Про це із посиланням на дані експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, які нині перебувають на ЗАЕС, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, зовнішня лінія електропередачі напругою 750 кВ між розподільним пристроєм станції та головним електричним трансформатором реакторного блоку №4 була відключена через вибух, що стався за периметром огорожі ЗАЕС увечері 30 жовтня.

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Тепер четвертий енергоблок отримує електроенергію, необхідну для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки, від резервної лінії, що з’єднує ЗАЕС із розподільним пунктом сусідньої теплоелектростанції.

Ще одним доказом нестабільної ситуації в районі ЗАЕС є знеструмлення на кілька годин однієї з трьох резервних ліній електропередачі ЗАЕС, якими живиться місто Енергодар.

– Персонал Запорізької атомної електростанції наполегливо працює в надскладних умовах, щоб запобігти повторним відключенням електроенергії. І хоч їхні цілеспрямовані зусилля мають певні позитивні результати, ситуація з електроенергією на станції залишається надзвичайно вразливою, – говорить Рафаель Маріано Гроссі.

Нині п’ятий енергоблок перебуває у стані гарячої зупинки для виробництва пари, необхідної для роботи станції, шостий підігрівається з тією ж метою.

Чотири інші блоки залишаються в режимі холодної зупинки.

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Джерело: IAEA