Ноябрь, 01 в 6:03

Ночью 1 ноября РФ обстреливала Полтавскую область беспилотниками.

Взрывы в регионе звучали в течение двух часов – с двух до четырех ночи.

В три ночи руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о сбитии трех вражеских БПЛА, пока остальные еще кружили над регионом.

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Через час глава области уточнил, что четыре дрона упали на гражданские объекты.

Спасатели начали ликвидировать пожар, что вспыхнул на месте падения беспилотников.

Согласно предварительной информации, жертв нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 251-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Лунин

Фото: Виталий Кличко