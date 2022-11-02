Ноябрь, 02 в 20:09

Канада изготовит для украинских военных 500 тыс. комплектов военной зимней одежды.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

По ее словам, предприятия оборонной промышленности Канады продолжают наращивать усилия по помощи Украине.

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– Мы продолжим определять потребности Украины и будем работать вместе с промышленностью, чтобы Украина получила необходимое, – сказала Ананд.

В настоящее время объем военной помощи от Канады превысил $600 млн. В частности, в Украину передали новые бронированные автомобили.

По словам министра обороны, в настоящее время заключены контракты с поставщиками, которые изготовят 500 тыс. комплектов военной зимней одежды, которую впоследствии передадут для ВСУ.

А еще Анита Ананд заверила, что Украина обязательно победит в этой войне.

— А между тем Канада продолжит оказывать поддержку Украине, сколько бы времени ни потребовалось. Правительство Канады настроено на это, — подчеркнула глава оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Канада вводит новые санкции против России, в результате чего ограничения налагают против 35 граждан РФ, в том числе руководства компании Газпром.