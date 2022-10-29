Октябрь, 28 в 22:29

Канада объявила о введении новых санкций против России, в результате чего ограничения накладываются против 35 граждан РФ, в том числе руководства компании Газпром.

Об этом в пятницу, 28 октября, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Сегодня мы добавляем к этому списку еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании Газпром, и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора, — заявил премьер.

Кроме Газпрома, под санкции подпадают российские компании Лукойл, Трансойл, СОГАЗ и Национальная нерудная компания. В перечне подсанкционных лиц, среди прочих, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики России Николай Шульгинов и председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков.

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— Канаду и Украину объединяют не только прочные связи между нашими народами, но и наша фундаментальная вера в свободу, демократию, справедливость и победу света над тьмой. Поскольку Россия продолжает свою незаконную и неоправданную агрессию против Украины, Канада будет продолжать поддерживать украинское правительство и народ. Отстаивая себя, украинцы отстаивают демократию во всем мире, — сказал глава канадского правительства.

Джастин Трюдо добавил, что Канада намерена ввести новые санкции против представителей российского сектора юстиции и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.

17 октября министр иностранных дел Канады объявила о санкциях против 34 физлиц и одного юридического лица из России.