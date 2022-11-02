Листопад, 02 в 20:09

Канада виготовить для українських військових 500 тис. комплектів військового зимового одягу.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

За її словами, підприємства оборонної промисловості Канади продовжують нарощувати зусилля для допомоги Україні.

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– Ми продовжимо визначати потреби України та працюватимемо разом із промисловістю, щоб Україна отримала необхідне, – сказала Ананд.

Наразі об’єм військової допомоги від Канади перевищив $600 млн. Зокрема до України передали нові броньовані автомобілі.

За словами міністра оборони, наразі укладено контракти із постачальниками, які виготовлять 500 тис. комплектів військового зимового одягу, який згодом передадуть для ЗСУ.

А ще Аніта Ананд запевнила, що Україна неодмінно переможе у цій війні.

– А тим часом Канада продовжить надавати підтримку Україні, скільки б часу не знадобилося. Уряд Канади налаштований на це, – наголосила очільниця оборонного відомства.

Раніше повідомлялося, що Канада вводить нові санкції проти Росії, внаслідок чого обмеження накладають проти 35 громадян РФ, зокрема керівництва компанії Газпром.