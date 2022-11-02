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Факты / Україна

На Херсонщине солдат РФ расстрелял супругов в собственном дворе: тела эксгумированы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Херсонщине солдат РФ расстрелял супругов в собственном дворе: тела эксгумированы
Фото: Офис генпрокурора

В Херсонской области эксгумированы тела расстрелянных супругов в пгт Высокополье.

– Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами провели эксгумацию и осмотр тел двух мирных жителей Бериславского района, убитых российским военным, – сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 1 июня 2022 года во время оккупации пгт Высокополье военный армии РФ расстрелял безоружных супругов в их собственном дворе. От полученных огнестрельных ранений они погибли на месте. Позже мужчину и женщину похоронили односельчане.

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В ходе процессуальных действий правоохранители установили место захоронения погибших на местном кладбище и провели эксгумацию двух тел с признаками насильственной смерти, которые направлены на проведение соответствующих экспертных исследований.

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Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Источник: Офис генпрокурора
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