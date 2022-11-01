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Факты / Україна

Украина собирает факты преступлений россиян от граждан за границей

Евгения Грейс, редактор ленты
російські окупанти
Фото: Getty Images

Украинские власти заявили о начале старта кампании Твоя история – твой вклад в победу! по сбору фактов о преступлениях России против Украины от граждан, которые находятся за границей.

Каждый, кто пострадал или видел военные преступления российских захватчиков, может дать показания, чтобы создать доказательную базу для привлечения к ответственности оккупантов.

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Также украинцы могут сообщить о преступлениях российских военных правоохранительным органам стран, где они находятся.

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Дать показания можно на сайте https://war.gp.gov.ua.

Напомним, в Евросоюзе ожидают первых процессов Международного уголовного суда по военным преступлениям России уже в этом году.

Источник: Офис генпрокурора
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