Украина собирает факты преступлений россиян от граждан за границей
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Украинские власти заявили о начале старта кампании Твоя история – твой вклад в победу! по сбору фактов о преступлениях России против Украины от граждан, которые находятся за границей.
Каждый, кто пострадал или видел военные преступления российских захватчиков, может дать показания, чтобы создать доказательную базу для привлечения к ответственности оккупантов.
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Также украинцы могут сообщить о преступлениях российских военных правоохранительным органам стран, где они находятся.
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Дать показания можно на сайте https://war.gp.gov.ua.
Напомним, в Евросоюзе ожидают первых процессов Международного уголовного суда по военным преступлениям России уже в этом году.