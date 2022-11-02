На Херсонщині солдат РФ розстріляв подружжя у власному дворі: тіла ексгумовано

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На Херсонщині ексгумовано тіла розстріляного подружжя у смт Високопілля.

– Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами провели ексгумацію та огляд тіл двох мирних мешканців Бериславського району, вбитих російським військовим, – повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 1 червня 2022 року під час окупації смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень вони загинули на місці. Пізніше чоловіка та жінку поховали односельці.

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Під час процесуальних дій правоохоронці встановили місце поховання загиблих на місцевому цвинтарі та провели ексгумацію двох тіл з ознаками насильницької смерті, які спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень.

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Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).