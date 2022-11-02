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Факты / Україна

Российские оккупанты разграбляют крупнейшую швейную фабрику в Херсоне

Евгения Грейс, редактор ленты
Швейна компанія ВІД у Херсоні

В Херсоне российские захватчики разграбляют Швейную компанию ВиД – крупнейшее предприятие легкой промышленности.

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, россияне фурами вывозят швейные и вышивальные машинки, раскройные столы, офисную и другую технику.

Ущерб достигает около $200 тыс.

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На этой фабрике шили форму для украинских силовиков.

Кроме предприятия в Херсоне, у компании еще пять филиалов на захваченных территориях, которые тоже разграбляют оккупанты.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты вывозят из Херсона лекарства, медицинское оборудование и транспорт.

Источник: Ярослав Янушевич

Фото: Швейна компанія ВиД

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