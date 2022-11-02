Российские оккупанты разграбляют крупнейшую швейную фабрику в Херсоне
В Херсоне российские захватчики разграбляют Швейную компанию ВиД – крупнейшее предприятие легкой промышленности.
По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, россияне фурами вывозят швейные и вышивальные машинки, раскройные столы, офисную и другую технику.
Ущерб достигает около $200 тыс.
Сейчас смотрят
На этой фабрике шили форму для украинских силовиков.
Кроме предприятия в Херсоне, у компании еще пять филиалов на захваченных территориях, которые тоже разграбляют оккупанты.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты вывозят из Херсона лекарства, медицинское оборудование и транспорт.
Источник: Ярослав Янушевич
Фото: Швейна компанія ВиД