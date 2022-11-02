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Факти / Україна

Російські окупанти розграбовують найбільшу швейну фабрику у Херсоні

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Швейна компанія ВІД у Херсоні

У Херсоні російські загарбники розграбовують Швейну компанію ВіД — найбільше підприємство легкої промисловості.

За словами глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, росіяни фурами вивозять швейні та вишивальні машинки, розкрійні столи, офісну та іншу техніку.

Збитки сягають близько $200 тис.

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На цій фабриці шили форму для українських силовиків.

Окрім підприємства у Херсоні, компанія має ще п’ять філій на захоплених територіях, які теж розграбовують окупанти.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни вивозять з Херсону ліки, медичне обладнання та транспорт.

Джерело: Ярослав Янушевич

Фото: Швейна компанія ВіД

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