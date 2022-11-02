Російські окупанти розграбовують найбільшу швейну фабрику у Херсоні
У Херсоні російські загарбники розграбовують Швейну компанію ВіД — найбільше підприємство легкої промисловості.
За словами глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, росіяни фурами вивозять швейні та вишивальні машинки, розкрійні столи, офісну та іншу техніку.
Збитки сягають близько $200 тис.
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На цій фабриці шили форму для українських силовиків.
Окрім підприємства у Херсоні, компанія має ще п’ять філій на захоплених територіях, які теж розграбовують окупанти.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни вивозять з Херсону ліки, медичне обладнання та транспорт.
Джерело: Ярослав Янушевич
Фото: Швейна компанія ВіД