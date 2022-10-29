Из Херсона оккупанты вывозят лекарства, медицинское оборудование и транспортные средства — Генштаб
Российские захватчики начали вывозить из Херсона в Крым транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города.
Об этом сообщает Генштаб.
Также подтверждается информация относительно вывоза медицинских препаратов из большинства аптек города.
— С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли, — сообщают в Генштабе.
Кроме того, под предлогом проведения подготовки к обороне Новой Каховки оккупанты принудительно эвакуируют местное население с улиц на левобережной части Херсонской области.
По имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной Луганской области наблюдаются значительные проблемы с денежным обеспечением. Боевики не получают назначенных выплат.
Отмечается, что ВСУ в течение суток нанесли 17 ударов по врагу. 11 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 3 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
Благодаря украинской ПВО была сбита авиационная управляемая ракета Х-59 и 2 БпЛА Орлан врага.
— Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов, — информируют в Генштабе.
Фото: Факты ICTV