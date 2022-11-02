Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Российские оккупанты вывозят архивы из Херсона – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: Depositphotos

На территории временно захваченной Херсонской области продолжается эвакуация, которую начали российские оккупанты.

Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в настоящее время захватчики вывозят архивные документы из административных зданий Херсона.

Тем временем “эвакуируют” оккупанты с территории региона и местных жителей.

Сейчас смотрят

Вывозят людей россияне на автобусах. Такие факты зафиксированы, в частности, в Великой Лепетихе.

Выезжать частным транспортом людям запрещено.

Пока оккупанты занимаются “эвакуацией”, Вооруженные силы Украины продолжают атаковать вражеские позиции.

Согласно уточненной информации, в районе Музыковки Херсонской области украинские защитники 29 октября уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Еще около десяти единиц другой военной техники повреждены.

12 захватчиков ВСУ ликвидировали 30 октября в районе Снигиревки соседней Николаевской области.

В районе села Завитне Бажання Донецкой области оккупантам пришлось развернуть дополнительный госпиталь из-за большого количества раненых военнослужащих армии РФ.

В России же, несмотря на официальное завершение мобилизации, до сих пор поступают повестки мужчинам призывного возраста.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 252-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка