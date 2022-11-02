Взрывы в Днепре и Кременчуге: что происходит на 252 сутки войны (онлайн)
При худшем сценарии в Киеве развернут около 1 тыс. пунктов обогрева, сообщил мэр Виталий Кличко.
Европа может предоставить ограниченные поставки энергоресурсов в Украину, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Конституционный суд Украины признал закон об отмене депутатской неприкосновенности конституционным.
Франция готова увеличить военную поддержку и противовоздушную оборону Украины, заявил президент Эмманюэль Макрон.
Суда не будут проходить по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября, сообщает Совместный координационный центр.
Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил уверенность, что вопрос “зернового соглашения” решится положительно.
Европейский Союз уже готов выделить €25,5 млн для обеспечения потребностей энергосистемы Украины, отметила Симсон.