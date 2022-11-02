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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в Днепре и Кременчуге: что происходит на 252 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Днепре и Кременчуге: что происходит на 252 сутки войны (онлайн)

При худшем сценарии в Киеве развернут около 1 тыс. пунктов обогрева, сообщил мэр Виталий Кличко.

Европа может предоставить ограниченные поставки энергоресурсов в Украину, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Конституционный суд Украины признал закон об отмене депутатской неприкосновенности конституционным.

Франция готова увеличить военную поддержку и противовоздушную оборону Украины, заявил президент Эмманюэль Макрон.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил уверенность, что вопрос “зернового соглашения” решится положительно.

Европейский Союз уже готов выделить €25,5 млн для обеспечения потребностей энергосистемы Украины, отметила Симсон.

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00:17 - 02 ноября

В Полтавской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о вражеских объектах над городом.

Фото: Генштаб ВСУ

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00:13 - 02 ноября

В Днепре прогремели мощные взрывы во время сигнала воздушной тревоги. По предварительным данным, украинские бойцы ликвидировали вражеские дроны.

Вибух

Фото: Depositphotos

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